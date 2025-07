Mulher é morta pelo ex com 11 facadas na frente do filho de 4 anos no interior de MG

Uma mulher de 30 anos foi assassinada pelo ex-companheiro nesta terça-feira (15) em Campo Belo, a cerca de 230 km de Belo Horizonte. A vítima, Carla Alves Pardinho, foi morta com 11 golpes de faca por Maurício Júnior Valadão, de 28 anos. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 4 anos, quando a vítima levava a criança à escola.



Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito surpreendeu Carla ao lado da criança e a atacou com oito golpes no pescoço e três nas costas. Mesmo com o socorro prestado por equipes do SAMU e dos Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.



Logo após o ataque, Maurício fugiu pulando muros de casas vizinhas e tentou tirar a própria vida. Foi encontrado escondido no quintal de uma residência, cercado por moradores revoltados que se preparavam para linchá-lo. O suspeito foi preso em flagrante.



A delegada responsável pelo caso revelou que a vítima havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra o ex-companheiro no início da semana anterior ao crime. Na ocasião, solicitou medida protetiva de urgência, que foi concedida e comunicada ao agressor no dia seguinte. No entanto, na quinta-feira (10), Carla compareceu ao fórum e pediu a retirada da medida protetiva.



A investigação aponta que Maurício não aceitava o fim do relacionamento e chegou a cobrar valores que alegava ter investido na antiga casa do casal. O histórico de brigas e ameaças entre os dois era conhecido por pessoas próximas.



O corpo de Carla foi sepultado no Cemitério das Mercês, em Campo Belo, nesta quarta-feira (16). Maurício foi autuado por feminicídio consumado, com agravantes por descumprimento de medida protetiva e pela prática do crime diante de uma criança. A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e aguardando laudos periciais para concluir o inquérito.



