Mulher é presa após ser flagrada empurrando marido de ponte no interior de MG

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante após câmeras de segurança registrarem o momento em que ela empurra o marido de uma ponte na cidade de Alpinópolis, a cerca de 340 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. Segundo a Polícia Militar, o casal consumiu bebida alcoólica ao longo do dia do incidente. A vítima, um homem de 36 anos, caiu de aproximadamente 4 metros e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave. Ao ser questionada pelas autoridades, a mulher afirmou que tentou ajudar o companheiro e que ele caiu sozinho. A suspeita segue detida por lesão corporal.



