Mulher é presa suspeita de matar marido e encenar suicídio no interior de MG

Uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de matar o próprio marido em Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, e simular que ele teria tirado a própria vida. Segundo a polícia, o homem foi encontrado ferido na cabeça, deitado na cama e ao lado de uma arma. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



A versão da esposa era de que o marido teria se matado após uma discussão. No entanto, os peritos encontraram contradições no relato, dois tiros disparados e vestígios de pólvora nas mãos dela. O tiro fatal foi na nuca, o que levantou suspeitas. A mulher foi autuada por homicídio e encaminhada ao presídio de Vespasiano, na Grande BH.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!