Mulher é presa suspeita de perseguir casal por quase três anos em Belo Horizonte

Aureliana de Fátima Vidal foi presa nesta terça-feira (15) suspeita de perseguir um casal por quase três anos em Belo Horizonte. Adriana, uma das vítimas, conta que conheceu a mulher pela internet, após um momento que havia se separado do marido. A vítima teve o carro queimado e foi ameaçada de morte pela suspeita. Há pouco mais de um ano, a mulher apontada como autora do crime de perseguição teria se mudado propositalmente para uma casa que fica a cerca de 100 metros do local onde Adriana mora com a família. A mulher teria entregue mais de 30 cartas, repletas de ameaças e xingamentos para Adriana.



