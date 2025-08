Mulher é presa suspeita de tentativa de atropelamento, agressão e injúria racial em BH

Uma mulher identificada como Amanda Maravilha Santos, de 35 anos, foi presa em flagrante após tentar atropelar o ex-companheiro no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento. Segundo a denúncia, ela teria tentado atropelar o homem três vezes durante um encontro combinado pelo aplicativo. Amanda também é acusada de injúria racial contra a ex-sogra e de agredir uma ex-cunhada. O advogado da suspeita informou que a defesa discorda da acusação de resistência à prisão e alegou que Amanda sofreu ferimentos durante a briga, incluindo lesões no pescoço, costas e pernas.



