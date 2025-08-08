Mulher é sentenciada a 10 anos de prisão por matar e concretar corpo do marido em BH

Katia Regina Silvério foi condenada pelo homicídio do marido Marcos Antônio Soares e pela ocultação do corpo, que foi concretado no quarto onde o casal dormia. O crime ocorreu há três anos em Belo Horizonte. A mulher confessou ter matado o marido com um fio de carregador após suspeitar de traição. O juiz determinou pena de 10 anos, 6 meses e 15 dias em regime fechado. A defesa alegou que Katia agiu sob provocação e viveu contexto de violência doméstica durante o relacionamento.



