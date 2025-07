Mulher é socorrida por vizinhos após ser atacada com pedradas pelo companheiro em BH

Uma mulher de 38 anos foi agredida pelo companheiro dentro da casa onde moram, no bairro São Paulo, na região Nordeste de Belo Horizonte. O filho do casal, de 10 anos, ouviu os gritos e chamou os vizinhos, que conseguiram conter o agressor antes da chegada da polícia militar. A vítima apresentava ferimentos principalmente no rosto e na cabeça, foi socorrida na UPA Nordeste e deve ser transferida para atendimento especializado. Uma faca suja de sangue foi encontrada no local e pode ter sido usada nas agressões. O homem foi preso e está sob custódia, enquanto a polícia investiga o caso.



