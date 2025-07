Mulher é suspeita de matar companheiro à facadas dentro de casa na Grande BH

Um homem foi encontrado morto com marcas de facadas dentro de casa, no bairro Campos Elíseos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Parentes sentiram falta dele e, ao entrarem no imóvel, acharam o corpo da vítima caído no quarto. A principal suspeita do crime é a companheira dele, com quem se relacionava há apenas 15 dias. A casa estava revirada e havia muito sangue no local. A mulher, identificada como Carol, não foi localizada. A polícia investiga o caso e busca imagens de câmeras da região. A motivação do crime ainda não foi descoberta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!