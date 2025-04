Mulher envenena e mata filhos por vingança do marido, conclui polícia

A polícia concluiu que a mulher que foi indiciada por matar os dois filhos envenenados com chumbinho cometeu o crime por vingança do marido. Os homicídios aconteceram em novembro do ano passado. Durante as investigações, a polícia encontrou mais de 130 pesquisas por envenenamento no celular da mulher. Além dos filhos, ela ainda teria tentado matar o marido, da mesma forma. Acusada deve cumprir ao menos 24 anos de pena.