Mulher escapa de sequestro ao saltar de carro e pedir socorro a policiais no interior de MG

Uma mulher de 28 anos conseguiu escapar de um sequestro ao saltar de um carro e pedir socorro a policiais militares, na madrugada desta terça-feira (26) na cidade de Corinto, a cerca de 200 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas Gerais. A fuga inusitada aconteceu enquanto o ex-companheiro, de 35 anos, a mantinha sob ameaça de morte dentro do veículo, armado com uma faca. Câmeras de segurança de um posto de combustível flagraram o momento em que a vítima corre em direção a viatura da PM.



Os policiais agiram imediatamente e o suspeito acabou preso em flagrante. A vítima relatou que vinha sendo perseguida há meses pelo ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento. Durante o trajeto, ele a manteve sob ameaça constante e cometeu abuso sexual. O agressor possuía antecedentes criminais por ameaça. A mulher recebeu atendimento médico e afirmou que irá solicitar medidas protetivas contra o ex-companheiro.



