Mulher perde controle de carro após passar mal no volante e invade pista do Move em BH

Uma mulher, de 36 anos, passou mal e perdeu o controle do carro na Avenida Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova, na região nordeste de Belo Horizonte. O veículo teve a frente completamente destruída e a motorista, e sua mãe, que estava no banco do passageiro, tiveram que ser socorrida de dentro às ferragens. O trânsito ficou completamente parado na região por mais de uma hora. Com o carro desgovernado, ela acabou colidindo na traseira de uma caminhonete e na sequência atravessou a via em alta velocidade e só parou ao colidir no meio fio da pista do Move.