Mulher tem 30% do corpo queimado por companheiro em Ribeirão das Neves (MG)

Uma mulher de 42 anos teve 30% do corpo queimado, vítima de uma tentativa de feminicídio, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O companheiro da vítima jogou álcool no corpo dela e ateou fogo depois de perceber que a mulher havia trocado a senha do celular. Ela foi levada para um hospital na cidade, mas precisou ser transferida para o hospital João 23, onde passou 45 dias internada. O suspeito continua foragido da polícia.