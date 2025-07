'Não consegui salvar a vida da minha filha', diz esposa atacada com facadas por marido em MG

Um homem atacou a esposa com golpes de faca e depois assassinou a própria filha, de apenas 13 anos. O crime aconteceu no apartamento onde a família morava, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em dezembro de 2024. O agressor, William Alves de Abreu, que era mágico profissional, também se feriu e acabou morrendo, dias depois no hospital. Seis meses depois, Nayara da Costa Paula, única sobrevivente dessa tragédia, fala com exclusividade sobre o crime.



Durante a entrevista, a vítima relembra a dinâmica do crime. “Eu só lembro dele me falando assim: eu te amo muito, mas eu não aguento mais. E começou a me esfaquear. Primeiro nas minhas costas, que eu estava de bruços. Aí eu virei e tentei me defender. Eu pulei da cama. E isso eu já tinha recebido muitos golpes. Eu escorreguei no meu próprio sangue, caí no chão do meu quarto. E ele veio por cima e continuou desferindo os golpes.”, conta Nayara.



O casal estava juntos havia 14 anos. “Nós tínhamos planos, planos futuros para longa data, planos próximos. Ele estava fora de si”, relembra a vítima. Segundo ela, o marido já havia apresentado comportamentos suspeitos meses antes do crime. “Eu não sinto raiva, eu sinto tristeza e pena. O meu sentimento é de tristeza, pena. Senti muita culpa também por não ter percebido antes, não ter conseguido fazer algo antes. Eu não consegui salvar a vida da minha filha”.



