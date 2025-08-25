'Não é um menino do mal', defesa de suspeito de matar gari afirma que crime foi acidente

Em pouco mais de duas semanas, Renê da Silva Nogueira Junior, preso suspeito de assassinar o gari Laudemir em Belo Horizonte, já passou por três advogados. Segundo Dracon Cavalcanti, que atua no caso, a sua destituição da defesa não passa de um 'mal entendido'. A família do suspeito, no Rio de Janeiro, teria contratado outro profissional sem que o advogado que acompanhava o caso fosse informado. “Ele quer que eu continue no processo”, afirmou Cavalcanti.



Renê segue preso, alegando que o disparo que matou Laudemir foi acidental. A polícia aguarda o término do inquérito para consolidar as provas antes que a denúncia seja apresentada.



Ainda durante a entrevista, o advogado defendeu a versão de Renê. "Ele está sofrendo bastante. Ele realmente não é um menino do mal. Houve uma fatalidade, houve um acidente, houve um episódio na vida dos dois.", afirmou a defesa.



