'Não é um menino do mal', defesa de suspeito de matar gari afirma que crime foi acidente
Durante entrevista, advogado explica 'mal entendido' em destituição da defesa de Renê da Silva Nogueira Junior
Em pouco mais de duas semanas, Renê da Silva Nogueira Junior, preso suspeito de assassinar o gari Laudemir em Belo Horizonte, já passou por três advogados. Segundo Dracon Cavalcanti, que atua no caso, a sua destituição da defesa não passa de um 'mal entendido'. A família do suspeito, no Rio de Janeiro, teria contratado outro profissional sem que o advogado que acompanhava o caso fosse informado. “Ele quer que eu continue no processo”, afirmou Cavalcanti.
Renê segue preso, alegando que o disparo que matou Laudemir foi acidental. A polícia aguarda o término do inquérito para consolidar as provas antes que a denúncia seja apresentada.
Ainda durante a entrevista, o advogado defendeu a versão de Renê. "Ele está sofrendo bastante. Ele realmente não é um menino do mal. Houve uma fatalidade, houve um acidente, houve um episódio na vida dos dois.", afirmou a defesa.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas