‘Não sei se minha mãe está viva, se está morta’, desabafa filha de desaparecida em BH

O desaparecimento de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, completa cinco dias. Conhecida por ser brincalhona, carinhosa e muito querida no bairro São Cristóvão, na região Noroeste de Belo Horizonte, a auxiliar de serviços gerais foi vista pela última vez na noite de domingo (1), quando saiu de casa acompanhada do ex-companheiro. A mulher teria acompanhado o parceiro até um ponto de ônibus. Testemunhas relatam que os dois discutiam durante o trajeto.



O assunto da discussão seria um suposto pedido de mais dinheiro por parte do ex-companheiro. Segundo a família da mulher, Ivanda havia feito repasses de R$ 5.000 ao homem. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese. O ex-companheiro, de 35 anos, que seria a última pessoa a estar com Ivanda, também está desaparecido. Segundo os familiares, ele teria dito que deixaria de usar o celular por orientação da advogada e que se apresentaria à polícia, o que não aconteceu.



“O que mais dói é essa falta de resposta. Por que ele não aparece? Se não fez nada, por que não ajuda a procurar?”, questiona Sharon, filha de Ivanda. “O quarto da minha mãe está do mesmo jeito. Ela comprou jaquetas para a gente ir a um sítio naquele dia. Era pra gente estar se divertindo, e agora estamos vivendo um pesadelo.”



A polícia aguarda novas imagens de câmeras de segurança para tentar traçar o trajeto completo feito por Ivanda e o ex-companheiro na noite do desaparecimento. Enquanto isso, a família pede por informações que possam ajudar nas buscas e clama por justiça.



“Vai chegando a noite e fica pior. A gente não sabe se ela está com frio, com fome, presa em algum lugar... ou se está viva. Só queremos encontrá-la”, desabafou a outra filha de Ivanda.



