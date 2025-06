Novas vítimas denunciam homem suspeito de praticar atos obscenos em público em BH

Novas mulheres denunciam ter sido vítimas do 'tarado do Santo Antônio'. Agora, moradoras do bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, afirma ter flagrado o homem que vem praticando atos obscenos em vias públicas. O suspeito, que costuma vestir roupas femininas e usar máscara, se masturba em locais de grande circulação. Apesar das tentativas, as vítimas enfrentaram dificuldades ao registrar boletins de ocorrência. A Polícia Civil de Belo Horizonte iniciou investigações para identificar e localizar o suspeito. A expectativa é de que, com a divulgação das imagens, novas testemunhas ajudem a polícia a solucionar o caso.



