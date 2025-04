Nuvem de cimento toma conta de rua após estouro em obra de área nobre de Belo Horizonte

Moradores da rua Rua Fernandes Tourinho, no bairro da Savassi, em Belo Horizonte, registraram uma nuvem de cimento que atingiu a região depois de um incidente em uma obra no local nesta terça-feira (29). Nas imagens é possível ver que carros que passavam pela rua e comércios ficaram cobertos por pó de argamassa. Segundo a construtora responsável pela obra, houve um desprendimento da tampa superior do caminhão, o que provocou a liberação de poeira na via.



"Do nada, veio um estrondo muito forte", relatou a funcionária de uma loja de depilação próxima ao local, que descreveu a cena como "um tsunami de fumaça".



Apesar da cena inusitada. O acidente não registrou vítimas nem danos estruturais ao local ou a estabelecimentos vizinhos. Ainda segundo a construtora, a área foi isolada imediatamente e todas as medidas de contenção foram adotadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!