"O que fizeram com a minha mãe foi cruel demais", diz filha de idosa agredida em MG

A filha da idosa de 61 anos encontrada ferida em uma mata em Coração de Jesus, a cerca de 500 km de BH, no Norte de Minas, fez um desabafo emocionado. “O que fizeram com a minha mãe foi cruel demais. Ela não merecia isso. E até agora ninguém fez nada”, disse. A mulher relata que a mãe segue internada com coágulo na cabeça, hematomas por todo o corpo e sem saber explicar o que aconteceu. A família denuncia que o exame de corpo de delito só foi solicitado dias depois, o que pode comprometer provas. “Nos disseram que já pode ser tarde, porque ela tomou banho e o tempo passou. Cada hora uma informação diferente, e ninguém assume a responsabilidade”, completou a filha da vítima. Além da agressão, cerca de R$ 11 mil sumiram da casa da idosa. A família cobra investigação rigorosa e teme que o caso caia no esquecimento. .



