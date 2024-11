Operação de combate ao tráfico prende 10 pessoas em Minas Gerais

Uma megaoperação contra organizações criminosas em Minas Gerais e outros três estados brasileiros foi realizada nesta quinta-feira (27). O objetivo é o combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo.



Em Minas Gerais, 10 pessoas foram presas. Todas exerciam posições de lideranças nessas facções. De acordo com as investigações, traficantes da Cabana do Pai Tomás estavam agindo em conjunto com integrantes de uma organização carioca.



