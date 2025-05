Operação em combate ao estupro de vulnerável prende 15 pessoas em Belo Horizonte

Duas pessoas foram presas por estupro de vulnerável durante a operação Caminhos Seguros, em Belo Horizonte. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva na região Noroeste e na região do Barreiro, na capital mineira. Um dos autores abusou das vítimas enquanto os pais estavam fora. O outro foi condenado a 44 anos após recorrer da pena inicial. Desde abril, a operação resultou em 15 prisões e investigações sobre abuso virtual estão em andamento para proteger crianças e adolescentes. Segundo o delegado Rodolfo Rabelo, "a justiça foi feita" com a aplicação de uma pena mais severa, destacando a importância de penas mais duras para a prevenção de casos semelhantes.



