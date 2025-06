Operação mira organizações criminosas que movimentaram R$ 50 milhões em MG e SP

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta terça-feira (24) a operação Conexão Sul de Minas, para desarticular duas organizações criminosas com atuação em Minas Gerais e São Paulo. Cerca de 250 agentes cumpriram 34 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão. A investigação revelou crimes como tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, extorsão, roubo a bancos e falsificação de veículos. O grupo teria movimentado ao menos R$ 50 milhões usando empresas de fachada e laranjas. Bens de alto valor foram apreendidos e valores em contas estão sendo bloqueados. Amostras de DNA também estão sendo coletadas para alimentar o banco genético do Ministério da Justiça.



