Operário morre soterrado após deslizamento em obra em Belo Horizonte

Um acidente de trabalho no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, resultou na morte de um trabalhador de aproximadamente 40 anos. O operador de máquinas estava fora de sua retroescavadeira quando um barranco desabou e soterrou seu corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na retirada do corpo da vítima. A Polícia Civil realiza investigações para avaliar a segurança na obra e determinar as causas do incidente.



