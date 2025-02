Padrasto é preso suspeito de matar bebê de um ano na Grande BH

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar seu enteado, um bebê de apenas um ano, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu enquanto a mãe da criança estava no trabalho. Ela teria deixado o filho com o companheiro, e, em seguida, recebeu uma ligação dele dizendo que o bebê havia se machucado.



No IML (Instituto Médico Legal), o médico legista percebeu machucados suspeitos no corpo do bebê e acionou a polícia. A mãe foi ouvida, mas liberada. O suspeito foi preso e está sendo investigado.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.