Passageiros enfrentam caos no primeiro dia útil do metrô com escala limitada por obras

Passageiros enfrentaram longas filas para usarem o metrô de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27), primeiro dia útil de escala reduzida devido a obras no sistema. Um telespectador da RECORD MINAS flagrou a superlotação na estação Carlos Prates, na região Noroeste. A alteração nos horários vai até o próximo domingo (02/02).



Veja o esquema de operação durante o período:



Dias úteis - horários de pico:



- Da Estação Central à Estação Eldorado: o intervalo entre os trens será de 16 minutos;



- Baldeação na Estação Carlos Prates;



- Embarque por uma só via na Estação Lagoinha;



- Da Estação Vilarinho à Estação Central: intervalo entre trens de 08 minutos;



- Atenção: Da Estação Vilarinho, haverá tanto trens com destino à Estação Eldorado, quanto trens com destino à Estação Central. Os clientes devem observar o letreiro, acima do parabrisa dos trens, antes de embarcar.



Dias úteis - demais horários:



- Intervalo entre os trens de 16 minutos;



- Baldeação na estação Carlos Prates;



- Embarque por uma só via na Estação Lagoinha.



Fins de semana (25/01, 26/01, 01/02, 02/02):



- Os trens irão circular em uma só via nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha;



- O intervalo entre as viagens será de 24 minutos;



- Não haverá baldeação.



Segundo a prefeitura, o transtorno é necessário para mudanças que visam prevenir acidentes com deficientes visuais. Além disso, há promessa de banheiros novos, salas de primeiros socorros e bicicletários nas estações.