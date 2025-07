Patrão mata ex-funcionário de 19 anos após discussão por direito trabalhista em Minas

Uma cobrança de acerto trabalhista terminou em tragédia na noite do último domingo (13), em Montes Claros, a cerca de 500 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas. Hiago Pereira Lima, de 19 anos, foi baleado e morto após discutir com o ex-patrão na porta da farmácia onde trabalhou por cinco meses. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem chega ao local segurando um pedaço de madeira. Ele discute com o dono da farmácia, se vira para sair, e nesse instante é surpreendido pelos disparos. O comerciante saca uma arma e atira quatro vezes. Hiago morreu ainda no local antes da chegada do socorro.



Segundo a polícia, o ex-funcionário teria ido ao estabelecimento para cobrar uma dívida trabalhista. Já o patrão exigia a devolução de uma motocicleta que estaria com o jovem. Trocas de ameaças já vinham sendo registradas em mensagens de áudio pelas redes sociais. O suspeito fugiu logo após o crime e segue sendo procurado.



