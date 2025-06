Pediatra é suspeito de abuso sexual contra criança durante consulta no interior de MG

Um pediatra de 34 anos está sendo investigado por suspeita de abuso sexual contra uma criança de 6 anos durante uma consulta em Conselheiro Lafaiete, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas Gerais. A mãe do menino contou que levou o filho à unidade de saúde com dor de garganta e, ao perceber que a receita médica estava sem assinatura, procurou o pediatra da família. Segundo ela, no consultório, o médico pediu para que ela saísse e deixasse o menino sozinho. Quando voltou, o filho relatou o que teria acontecido. O médico confirmou que examinou o corpo da criança, inclusive a região genital, mas negou qualquer abuso. A Polícia Civil instaurou inquérito e afirma que investiga o caso com rigor. A mãe pede o cancelamento do registro do médico e afirma que seguirá em busca de apoio psicológico para o filho.



