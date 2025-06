‘Pedrada na cabeça, na nuca’, conclui delegado sobre faxineira morta pelo ex em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais revelou nesta segunda-feira (10) os desdobramentos do caso que levou à morte de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, encontrada sem vida em uma área de mata em Belo Horizonte. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Davidson da Silva Vieira, de 30 anos, que teve a prisão temporária decretada e poderá responder por feminicídio, ocultação de cadáver e subtração de valores.



Segundo a investigação, Davidson premeditou o crime após ser pressionado por Ivanda por conta de dívidas e da cobrança por presença no relacionamento. De acordo com o delegado responsável, o suspeito, que estava em livramento condicional, temia que uma nova denúncia de violência doméstica pudesse levá-lo de volta ao regime fechado.



“Acreditamos que foi um momento de explosão. Ele só estava se encontrando com ela por causa do dinheiro. Com medo de ser denunciado, o que comprometeria o regime de livramento, ele decidiu matá-la”, afirmou o delegado Alexandre da Fonseca.



As câmeras de segurança e o rastreio de corridas por aplicativo permitiram à polícia traçar os passos do suspeito. Na noite de 1º de junho, Davidson foi até a casa da vítima, convenceu-a a sair com ele e os dois seguiram para um bar. Há suspeitas de que Ivanda tenha sido dopada, já que testemunhas relataram que ela estava em estado de semiconsciência ao embarcar no carro de aplicativo.



Às 22h38, o casal desembarca próximo a uma área de mata. Poucos minutos depois, imagens mostram Davidson carregando a vítima por uma escada. “Ela foi executada com uma pedrada na nuca”, detalhou o delegado.



A investigação agora aguarda a conclusão do laudo toxicológico, que poderá comprovar se a vítima foi drogada antes do assassinato. A expectativa da Polícia Civil é concluir o inquérito nos próximos dias e encaminhar à Justiça os indiciamentos formais.



