Perícia pode identificar DNA de envolvidos em ataques criminosos em Guaxupé (MG)

A Polícia Civil espera identificar os envolvidos na ação do grupo criminoso chamado de “Novo Cangaço” na cidade de Guaxupé , a cerca de 420 km de Belo Horizonte, no sul de Minas. Foram encontrados cinco veículos que podem ter sido usados nas atividades criminosas da quadrilha. A estratégia é coletar amostras genéticas para ajudar na busca pelos suspeitos. “A perícia é o fundamental, talvez consigamos identificar o DNA de alguém que participou”, afirma o delegado Marcos Pimenta.



O grupo armado invadiu uma agência bancária e uma unidade militar com explosivos durante a madrugada desta terça-feira (08). Policiais Civis e Federais de Belo Horizonte foram empenhados para ajudar nas investigações do caso.