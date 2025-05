Peritos detalham dinâmica do acidente que matou nove pessoas em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais convocou uma coletiva para detalhar o acidente entre uma carreta e uma van que matou nove pessoas na BR-251, próximo a cidade de Grão Mogol, a cerca de 600 km de Belo Horizonte, na região Norte do estado, na madrugada desta terça-feira (14). Ao todo, a tragédia deixou 21 vítimas e três delas seguem internadas em estado grave. Os passageiros da van, que seguiria para cidade de Crato, no estado do Ceará, eram trabalhadores rurais do Triângulo Mineiro e estavam a caminho de suas casas na região Nordeste do país. Uma criança, de apenas oito anos, era uma das passageiras da viagem e está entre os internados. O veículo era irregular e não tinha permissão para transportar os passageiros no trajeto interestadual.



O inquérito policial será conduzido pela delegacia de Grão-Mogol e terá 30 dias para ser concluído. Até o momento, os peritos concluíram que a carreta invadiu a contramão de direção e arrastou a van, o que foi confirmado pela perícia no local a partir de marcas de pneus. A Polícia Civil vai investigar as provas periciais e ouvir as vítimas sobreviventes, bem como os motoristas, para determinar a causa exata do acidente e quem será responsabilizado criminalmente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!