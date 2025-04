Perseguição policial cerca invasores e prende dois suspeitos em Belo Horizonte

Uma perseguição policial terminou com dois suspeitos presos no bairro Santa Lúcia, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os homens haviam invadido um imóvel, ameaçado a proprietária, roubado um carro e fugido do local. Ainda nas imediações, os militares conseguiram identificar o veículo levado pelos criminosos. Os suspeitos tentaram ainda fugir do local através de uma área de mata. Os militares montaram um cerco, com apoio de um helicóptero, e conseguiram apreender a dupla a cerca de três quarteirões de onde teria acontecido o crime. Além dos detidos, os militares suspeitam ainda de que havia um carro dando cobertura para dupla. Junto com os criminosos foram apreendidos uma arma e uma touca ninja.