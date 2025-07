Pintor desaparece após sair para andar de bicicleta no interior de Minas

A cidade de Pará de Minas, a cerca de 80 km de Belo Horizonte, na região Centro-Oeste de Minas, está mobilizada em busca de Reginaldo, pintor automotivo de 53 anos, que está desaparecido desde domingo (29). O homem foi visto pela última vez andando de bicicleta. Mais tarde, a mesma bicicleta foi encontrada abandonada em uma praça da região. Reginaldo trabalhava há 25 anos na mesma oficina e era conhecido por sua pontualidade e comportamento reservado. A casa dele segue intacta, com moto na garagem e sem sinal de violência. A família descarta qualquer vício ou desavença e busca por pistas do paradeiro do homem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!