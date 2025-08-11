Políca ainda busca por atirador e comparsas suspeitos de matar segurança em briga de boate em MG
Vítima, atingida por um tiro na cabeça, foi enterrada nesta segunda-feira (11) sob forte comoção de amigos e familiares
Familiares e amigos de Jailton Pereira Junior se despediram do corpo do homem, um segurança de 27 anos. O jovem foi morto com um tiro na cabeça em uma boate no interior de Minas após uma confusão dentro do estabelcimento. Weverton Elimar Pereira, conhecido como Costela, foi identificado como o autor dos disparos que atingiram a vítima e está foragido. A briga começou entre clientes, e a situação escalou quando Weverton, já expulso pelos seguranças, retornou armado para se vingar. A Polícia Militar isolou a área e iniciou buscas pelo suspeito, que possui histórico criminal. Outras pessoas ficaram feridas na confusão, e a empresa de segurança da boate lamentou a morte do funcionário e colaborou com a investigação.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas