Polícia apreende adolescente que estaria envolvido no desaparecimento de jovem em MG

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma jovem em Timóteo, a 235 km de Belo Horizonte. A jovem sumiu no dia 25 de março, dias após testemunhar uma chacina que deixou três homens mortos.



Os policiais encontraram na residência do suspeito uma arma e drogas. Segundo as investigações, a motivação do crime estaria ligada ao tráfico de drogas.



Elen havia recebido ameaças de morte desde o dia do crime. Informações preliminares apontam que ela chegou a se mudar para Belo Horizonte após testemunhar a chacina, mas retornou a Timóteo pouco antes de desaparecer.



