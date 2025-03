Polícia busca identificar criminosos de assalto milionário que fizeram moradores reféns em BH

Os cinco suspeitos flagrados invadindo uma casa no bairro Sion, em Belo Horizonte, no último sábado (1°) ainda não foram identificados pela polícia. Segundo um especialista em segurança pública, detalhes revelam que a ação dos criminosos foi bastante planejada.



O assalto chamou atenção pelo alto valor levado pelos criminosos e violência com que os reféns, moradores do imóvel, foram tratados. Ao todo, foram levados R$2 milhões em bens, principalmente joias. Um dos reféns perdeu o dente pela força com que teve uma arma enfiada na boca e a outra sofreu ameaças de ter o dedo arrancado pelos bandidos.