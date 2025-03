Polícia Civil pode solicitar pedido de prisão de pai de criança que levou drogas à escola em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu inquérito para apurar o caso da criança de 4 anos que levou cocaína para escola ao confundir a droga com doce de coco. O pai da menina chegou a ser chamado na escola e ao comparecer no local recuperou a substância e fugiu. O homem já tem 20 passagens pela polícia, entre elas estão registrados crimes como tráfico e violência doméstica.



Pais de alunos os quais receberam o suposto doce da colega de classe comentam a insegurança com a situação. O prefeito de Itamonte, no interior de Minas Gerais, onde o caso aconteceu, também falou sobre os esforços para atender clinicamente os alunos que poderiam ter sido afetados pelo uso da droga.