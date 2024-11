Polícia conclui inquérito de morte de jovem que teve corpo cortado com serrote

A Polícia concluiu o inquérito da morte de uma jovem de 22 anos que aconteceu em setembro, em Belo Horizonte. Três homens, entre eles o namorado da vítima, são apontados como responsáveis pelo assassinato e tentativa de ocultação de cadáver. Isadora chegou a ser torturada e teve partes do corpo cortadas com um serrote cego. A PM descobriu o crime depois que vizinhos reclamaram de um forte cheio que vinha dos fundos de uma casa.



