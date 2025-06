Polícia conclui inquérito e funcionário de pet shop é indiciado por maus-tratos em BH

A Polícia Civil de Belo Horizonte finalizou o inquérito sobre maus-tratos a uma cadela que resultaram em sua morte dentro de um pet shop na capital mineira. Um funcionário de 27 anos foi indiciado pelo ataque à cadelinha Zoe, da raça Lulu da Pomerânia, que foi levada ao estabelecimento para serviço de banho e tosa. Durante o serviço, a cachorrinha foi agredida com tapas e uma tesoura, não resistindo aos ferimentos na cabeça. O caso, que gerou grande comoção, agora segue para a justiça. A tutora de Zoe e demais testemunhas confirmaram a agressão, mesmo diante da negativa do suspeito.



