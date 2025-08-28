Polícia conclui inquérito sobre homicídio de homem em situação de rua em Belo Horizonte

A polícia civil concluiu o inquérito sobre a morte de Jefferson da Silva de Jesus, de 36 anos, homem em situação de rua que foi vítima de agressões em abril no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O autor do crime, de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira (28) e responderá por homicídio qualificado, com motivo torpe e meio cruel.



Segundo a investigação, o crime foi premeditado. Pela manhã do dia 15 de abril, Jefferson teve um desentendimento com o agressor, que se sentiu ofendido por comentários considerados desrespeitosos sobre sua companheira e sogra. À noite, o autor encontrou a vítima e iniciou uma série de agressões com chutes e pisões na cabeça.



Em seguida, ele saiu do local, retornou com uma chave de fenda e perfurou Jefferson quatro vezes, deixando o objeto cravado no pescoço. A vítima foi socorrida, passou nove dias internada, mas não resistiu.



O autor, que tinha diversas passagens criminais por furto e tráfico, era temido na região pela violência. Durante as investigações, ele ficou quase quatro meses foragido. Ele confessou o crime, mas alega que não tinha intenção de matar.



