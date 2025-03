Polícia detalha ocorrência de roubo e sequestro de entregador em Belo Horizonte

Um entregador foi sequestrado no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando os criminosos fechando o carro da vítima, que foi ameaçada com uma arma e obrigada a descer do veículo. Após perseguição policial, os suspeitos, dois homens de 32 e 28 anos, foram capturados. O terceiro envolvido fugiu, mas já foi identificado.



O resgate da vítima ocorreu sem ferimentos, mas ele relatou ameaças de morte. Durante a abordagem, a polícia apreendeu uma submetralhadora artesanal, munições e recuperou a mercadoria roubada. O carro da vítima foi encontrado abandonado no bairro Pindorama, também na região Noroeste da capital mineira. Os criminosos têm um extenso histórico criminal e podem responder por roubo, sequestro, porte ilegal de armas e associação criminosa.



A perseguição envolveu várias viaturas e apoio de um helicóptero, e os suspeitos só foram parados após disparos nos pneus do veículo.