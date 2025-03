Polícia detalha prisão de homem que confessou ter matado menina de 10 anos em Minas

Yara Karoline, de 10 anos, foi encontrada morta, na zona rural de São Pedro do Suaçuí, a cerca de 320 km de Belo Horizonte. O suspeito do crime é um homem de 56 anos, motorista da prefeitura de Água Boa. Ele teria usado os carros da administração da cidade para cometer os crimes. Antes de jogar o corpo da menina em uma ribanceira, ele a atraiu para a casa dele dizendo que iria pagar uma pizza a ela. Segundo o próprio acusado, em confissão à polícia, sua intenção era ter relações sexuais com Yara. O homem disse ainda que matou a menina porque ficou com medo de que a família dela soubesse de suas intenções com a criança.