Polícia detalha prisão de suspeito de sequestrar mulher em estacionamento de shopping na Grande BH

Um homem, de 31 anos, foi preso, em Belo Horizonte, suspeito de sequestrar uma mulher de 43 anos, dentro do estacionamento de um shopping, em Contagem, na Grande BH. O suspeito saiu com a vítima e o durante o período em que a ela ficou em posse do criminoso, foi abusada sexualmente e ainda foi obrigada a fazer diversas transferências bancárias. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro e hoje, mais de um mês depois, a polícia deu os detalhes sobre a prisão do acusado.