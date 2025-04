Polícia encontra contradição em depoimentos de suspeitos de matar médica em MG

Novas informações surgiram no caso do assassinato da médica Paula Sandri Frantz, de 33 anos, em Itajubá, a cerca de 440 km de Belo Horizonte. A Polícia Civil identificou uma contradição no depoimento dos suspeitos, um homem de 26 anos e um adolescente de 16, que teria recebido cerca de R$ 20 mil pela execução pela vítima. O suspeito alegou que o crime estava ligado a um golpe de venda de veículos na internet, planejado junto com o pai da médica anos antes na cadeia. No entanto, a agência do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, de onde os suspeitos vieram, informou que não há registros de prisão do pai da médica, nem dela. A polícia investiga a verdadeira motivação do crime.