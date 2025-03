Polícia faz operação em combate ao crime organizado no Morro do Papagaio, em BH

A Polícia Militar deu início nesta quinta-feira (20) a uma megaoperação de prevenção e combate ao crime organizado. As ações vão se concentrar no Morro do Papagaio, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a aproximação com a comunidade gera maior sensação de segurança e tem ajudado a reduzir a criminalidade no aglomerado. No ano passado, os registros de assassinatos foram reduzidos em 25%. A ação, que leva o nome de “Força Tarefa Estratégica”, ocorre até o próximo domingo (23).