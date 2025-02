Polícia investiga furto de carro estacionado em rua do bairro Belvedere, em BH

A Polícia Civil investiga o furto de um carro, que estava estacionado em uma rua do bairro Belvedere, na região Centro-Sul de BH. Imagens do circuito de segurança mostram que o homem olha um dos carros parados na rua e depois entra debaixo do veículo, parecendo ser um mecânico ou alguém prestando um serviço. Em questão de segundos, o homem consegue abrir a porta do carro e mesmo com alarme ativado deixa o local sem levantar suspeitas.