Polícia Militar fala sobre confusões entre foliões e militares em MG

A Polícia Militar falou com nossa equipe sobre as confusões que aconteceram durante o Carnaval, em Minas Gerais. Abordagens de militares, foram consideradas violentas, por foliões em Juiz de Fora, Sete Lagoas e Brumadinho. Na Zona da Mata, três pessoas foram presas por desacato e ameaça. Em Sete Lagoas um homem morreu. Segundo a PM, ele colocou droga na boca e, ao ser jogado ao chão, acabou engolindo o entorpecente, que ficou preso na garganta. Em Brumadinho houve confronto envolvendo indígenas e militares, durante evento carnavalesco. Veja mais informações no vídeo acima.