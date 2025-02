Polícia prende 10 e busca foragido em caso de homicídio e tráfico em BH

A Polícia Civil prendeu dez pessoas envolvidas na morte de um jovem de 26 anos, que desapareceu no dia 23 dezembro passado em Belo Horizonte, no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova. Inicialmente, o caso foi investigado como desaparecimento, mas, com o passar das semanas, a polícia descobriu uma sequência de crimes relacionados. Segundo a investigação, a vítima comandava uma quadrilha de tráfico de drogas no bairro. O mandante do crime seria um funcionário do traficante, que aproveitou uma doença do patrão para assumir o controle dos negócios.



A operação resultou na prisão de 10 pessoas, sendo seis homens e quatro mulheres. Eles podem responder por homicídio qualificado, fraude processual e tráfico de drogas. Um homem continua foragido. O corpo de Douglas ainda não foi encontrado. A polícia chegou a restos mortais que poderiam ser dele, mas os exames negaram a identidade.



