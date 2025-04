Polícia prende homem por importunação sexual e perseguição de vizinha em Sabará (MG)

Um homem, de 25 anos, foi preso após ser denunciado por uma jovem, de 20 anos, que afirmou estar sendo perseguida por ele. A vítima, que é vizinha do suspeito, teve sua casa invadida durante a madrugada. Com medo, a jovem procurou a polícia, que solicitou a prisão preventiva do perseguidor. O caso começou a ser investigado pela Delegacia de Mulheres de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, após a jovem e sua mãe procurarem a polícia. Segundo a delegada, as abordagens começaram em fevereiro e o suspeito já havia realizado diversos episódios de importunação sexual. Veja a reportagem completa no vídeo acima.