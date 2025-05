Polícia prende quadrilha do RJ suspeita de sequestrar fazendeiro no interior de Minas

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de Minas Gerais desarticulou um grupo suspeito de sequestrar um fazendeiro idoso em novembro de 2024 na cidade de Divino, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, no interior do estado. A vítima foi mantida em um cativeiro em Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A quadrilha exigiu resgate, mas liberou a vítima ao saber da investigação policial. Quatro dos seis mandados de prisão foram cumpridos, mas dois suspeitos continuam foragidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!