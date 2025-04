Polícia prende quatro seguranças suspeitos de estupro coletivo em condomínio de luxo em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, temporariamente, quatro seguranças de um condomínio, envolvidos em uma investigação de estupro coletivo. Um fotógrafo, de 26 anos, está foragido. Os cinco homens teriam invadido a casa de uma psicóloga e estuprado a mulher. O caso aconteceu em Juiz de Fora, a cerca de 265 km de Belo Horizonte, na Zona da Mata mineira.



De acordo com as investigações, a vítima participou de uma festa acompanhada de duas amigas. Depois de consumirem bebidas alcoólicas, as três mulheres não estavam em condições de dirigir. O fotógrafo então se ofereceu para levá-las até a casa da vítima. As câmeras de segurança registraram o fotógrafo entrando uma segunda vez no condomínio, após deixar as mulheres no local. O homem estava sendo seguido por quatro seguranças em motocicletas. Em seguida, esse fotógrafo pulou o muro da casa e permaneceu no imóvel por cerca de 30 minutos. Na sequência, os vigilantes também entraram na casa e permaneceram por mais 30 minutos. Pela manhã, a vítima apresentou flashes de memória e, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, identificou a invasão e registrou um boletim de ocorrência. Ela buscou o atendimento médico, que constatou sinais de relação sexual recente.



