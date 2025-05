Polícia prende seis homens suspeitos de envolvimento em brigas de torcidas na Grande BH

Antes do clássico no Mineirão neste domingo (18), torcedores de Cruzeiro e Atlético se confrontaram. A Polícia Militar registrou brigas em Ibirité, na região metropolitana, e Belo Horizonte. Ao todo, seis homens foram presos. Militares apreenderam também drogas e bombas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!